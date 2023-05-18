



Израиль - снова в десятке самых дорогих стран мира

GOBankingRates обработал цифры со всего мира, чтобы найти места, где труднее всего покрыть повседневные расходы. Исследование также включало местную покупательную способность для каждой страны, которая показывает, сколько можно купить за доллар. Как правило, чем выше общая стоимость жизни и ниже покупательная способность, тем выше страна занимает место в этом списке самых дорогих мест для жизни, пишет Yahoo.



Лидирует Сингапур с индексом стоимости жизни 85,9. На втором месте Швейцария (114,2), а на третьем - Исландия (83,3). Далее за ними следуют Ирландия (70,5), Мальта (61,4), Норвегия (88,6), Ливан (65,8), Австралия (75,3), Израиль (76,4) и замыкает десятку Новая Зеландия (72,9).



Отмечается, что стоимость жизни в Израиле почти на 4% выше, чем в среднем по США. Арендная плата здесь составляет 1003,08 доллара в месяц, а продукты примерно на 8% ниже, чем в США.



Остальные страны, которые попали в список: Люксембург, Кипр, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Канада, Нигерия, Дания, Уругвай, Панама, Греция, Нидерланды, Италия, Франция, Южная Корея, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Швеция, Катар, Бельгия, Австрия, Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Албания, Иран, Словения, Чили, Беларусь, Германия, Латвия, Словакия, Сербия, Португалия, Япония, Эстония, Иордания, Венгрия, Гватемала и Россия.



Для этого исследования компания GOBankingRates выбрала показатели доступности от Numbeo. GOBankingRates начал с анализа 131 страны общей оценки индекса стоимости жизни для каждой страны, местной покупательной способности, которая измеряет местную покупательную способность типичных доходов, оценки индекса стоимости жизни для продуктов питания и балл индекса качества здравоохранения. Затем, проанализировав 422 международных города, по которым были доступны полные данные, GOBankingRates определил среднюю месячную арендную плату в каждой стране. В окончательном рейтинге учитывались только страны, по которым были доступны данные по всем факторам. Все данные были собраны и обновлены по состоянию на 13 июля 2022 года.



