



Израиль: сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые



Новое исследование Центра Тауба, опубликованное 29 декабря, изучило характеристики работников, принадлежащих к верхнему децилю заработной платы. Согласно исследованию, верхний дециль можно охарактеризовать как еврейский и в большей степени мужской, работники верхнего дециля имеют высшее образование и богатый опыт, а средний доход мужчины в этом дециле превышает 36 тысяч шекелей брутто в месяц.



Исследователи основывались на данных обследования доходов и расходов домохозяйств CBS в 2017-2018 годах и проанализировали данные примерно 25 000 работающих женщин и мужчин, которые в той или иной степени сообщили о своей занятости.



Согласно исследованию, в верхний дециль работников на израильском рынке труда входят мужчины и женщины, чья ежемесячная брутто-зарплата составляла более 20 380 шекелей в 2017 году и более 21 430 шекелей в 2018 году. Доля женщин в верхнем дециле составляет всего 27%, и в среднем они зарабатывают 32 500 шекелей в месяц по сравнению с 36 300 шекелей среди мужчин, но они также работают меньше часов. Гендерный разрыв в этом дециле, как в зарплате, так и в количестве часов, ниже, чем в нижних децилях.





Исследование также показало, что образование и опыт работы оказывают решающее влияние на шансы попасть в верхний дециль, но их влияние на положение внутри верхнего дециля незначительно.



Около 74% работников в верхнем дециле имеют академическую степень: 34% - степень магистра и 7% - третью степень. Академические степени оказывают одинаковое влияние на шансы работников любого этнического происхождения попасть в верхний дециль, поэтому авторы исследования делают вывод, что образование является двигателем для сокращения разрыва между работниками из разных слоев населения.

