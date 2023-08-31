



Израиль: скачок доходов государства от добычи газа



Бывший министр энергетики Юваль Штайниц в интервью радио Галей Исраэль рассказал об экономической ситуации Государства Израиль и сообщил о значительном скачке доходов государства в результате отчислений за газ.



Штайниц сказал, что "общий доход государства на сегодняшний день достиг примерно 50 млрд. шекелей и продолжает расти. Но более важной цифрой является общая экономия для израильской экономики за десятилетие, которая составляет около 320 млрд. шекелей.



Если бы газ оставался в земле, мы оказались бы в очень сложной экономической ситуации, особенно в последние три года в свете роста цен на энергоносители во всем мире. И, как в Великобритании или Германии, здесь закрылись бы десятки тысяч предприятий, потому что они не могли бы позволить себе цены на энергоносители".



"Если взвесить данные, то речь идет о сумме примерно в 160 тыс. шекелей на одно домохозяйство в государстве Израиль. Это хороший семейный автомобиль для каждой семьи", - заключил Штайниц.

