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Израиль: скачок доходов государства от добычи газа
31.08.2023 12:08 Аркадий Бочаровский

Израиль: скачок доходов государства от добычи газа


Бывший министр энергетики Юваль Штайниц в интервью радио Галей Исраэль рассказал об экономической ситуации Государства Израиль и сообщил о значительном скачке доходов государства в результате отчислений за газ.

Штайниц сказал, что "общий доход государства на сегодняшний день достиг примерно 50 млрд. шекелей и продолжает расти. Но более важной цифрой является общая экономия для израильской экономики за десятилетие, которая составляет около 320 млрд. шекелей.

Если бы газ оставался в земле, мы оказались бы в очень сложной экономической ситуации, особенно в последние три года в свете роста цен на энергоносители во всем мире. И, как в Великобритании или Германии, здесь закрылись бы десятки тысяч предприятий, потому что они не могли бы позволить себе цены на энергоносители".

"Если взвесить данные, то речь идет о сумме примерно в 160 тыс. шекелей на одно домохозяйство в государстве Израиль. Это хороший семейный автомобиль для каждой семьи", - заключил Штайниц.
 

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