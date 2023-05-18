



Израиль развернет Гарвардскую “кластерную” экономическую программу

Израиль инвестирует до миллиарда шекелей в новую программу Министерства экономики по созданию отраслевых “кластеров” по ​​образцу экономической модели профессора Гарварда Майкла Э. Портера. Программа определяет основные сектора, помогает им сотрудничать и разрабатывать планы роста, включая потенциал для государственно-частных инвестиций в компании в этих областях.



По словам министра экономики Нира Барката, на каждые 3 доллара, вложенные частным сектором в одобренные компании, правительство будет инвестировать 1 доллар, что сделает инвестиции в израильские компании “одним из лучших и наименее рискованных вложений”.



В течение последних двух недель Баркат и группа американских экспертов из Гарвардского университета готовмлмсь к программе, полный рабочий план которой Баркат планирует представить в следующем месяце. Эксперты встретились со всеми профильными министерствами, такими как Финансы, Энергетика и Туризм, провели деловые круглые столы и пообщались с местными властями.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич поддержали программу, в том числе согласование секторов с международными партнерами. По словам Барката, цель состоит в том, чтобы “инвестировать как можно быстрее и построить много государственно-частных партнерств”.



Министерство экономики уже выделило на программу 400 миллионов шекелей. Планируется, что остальное поступит от других министерств или правительственных грантов.



Команда уже приступила к определению географических и отраслевых секторов в Израиле. К ним относятся:

агротехнологии;

пищевые технологии;

туризм в Галилее и на Голанских высотах;

туризм и технологии в Иудее и Самарии;

морская биология и туризм в пустыне в Эйлате;

медтехника в Хайфе;

науки о жизни в Иерусалиме;

пустынные технологии и кибернетика в Негеве;

финтех на национальном уровне.

“Если люди инвестируют в Израиль в правильных местах, они получат прибыль”, – подчеркнул Баркат. “Эта программа не связана с бюджетом или политическим климатом. Это стратегический бизнес-план”.