



Израиль разрешил Катару бурить в газовом месторождении Кана-Сидон

Израиль разрешил катарской компании участвовать в бурении скважин на природный газ в месторождении Кана-Сидон, которое было предметом недавнего, успешно решенного, спора с Ливаном. Об этом сообщает Jerusalem Post.



В соглашении, подписанном Иерусалимом и Бейрутом в прошлом месяце, Израилю было предоставлено право вето на участие любой компании в добыче газа на месторождении, которое, согласно сделке, в основном находится в ливанских водах, но пересекает экономическую зону Израиля.



Министерство энергетики подтвердило, что "в рамках соглашения… для обеспечения прав Израиля на Сидонское месторождение был также разрешен вариант присоединения катарской компании Energy Consortium".



Ожидается, что Energy Consortium будет участвовать в разработке до 30% месторождения.