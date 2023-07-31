



Израиль вложит 27 миллиардов долларов в расширение сети железных дорог

Израиль проведет масштабное расширение железных дорог стоимостью 100 миллиардов шекелей, которая соединит отдаленные районы с Тель-Авивом и в будущем сможет обеспечить наземное сообщение с Саудовской Аравией. Об этом заявил 30 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



“Проект “Единый Израиль” призван сократить время поездок в деловые и правительственные центры до двух часов или меньше”, – сообщил премьер-министр.



План в основном представляет собой возрождение проекта, продвигаемого в течение многих лет, уже достигшего небольшого прогресса. В 2010 году правительство одобрило аналогичную инициативу для общенациональной ж/д сети.



“В будущем мы сможем перевозить грузы по железной дороге из Эйлата к Средиземному морю и связать Израиль с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом”, – отметил Нетаниягу.



По словам Министра финансов Бецалеля Смотрича, план заключается в том, чтобы построить высокоскоростное ж/д сообщение между севером и югом в течение следующих 10 лет.



Это объявление последовало за визитом представителей США в Саудовскую Аравию на прошлой неделе для налаживания официальных отношений между мусульманской державой и Израилем.