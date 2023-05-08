



Израиль: продукты в супермаркетах подорожают на десятки процентов



Волна повышения цен в Израиле не останавливается. Один из крупнейших израильских импортеров продовольствия, Шестовиц, объявил о повышении цен на десятки процентов. Среди брендов, которые, как ожидается, подорожают - шоколадный снек Snickers, макароны Barilla и продукция компании Oatly, которая производит альтернативное молоко из овсяных продуктов.



Импортер продуктов питания и товаров народного потребления Diplomat также объявил о дополнительном повышении цен с июля - Кроме того, ценовой комитет министерства экономики решил повысить цены на контролируемый хлеб на 5%.



После молока, яиц, сахара и рыбы - импортер продуктов питания Шестовиц объявил, что повысит цены на свои продукты на десятки процентов. Среди брендов, которые станут дороже: макароны Barilla и продукты Master Chef. Кроме того, цены на хлеб под надзором вырастут на 5% вслед за повышением цен на муку и другие компоненты производства.



Ожидается, что макароны марки Barilla подорожают в среднем на 13%, а продукция марки Master Chef - на 7%-18%. Повышение на 10%-20% коснется продуктов Pompadour (чай), шоколада Chocketa и продукции компании Oatly, которая производит альтернативные молочные продукты. Цены на сладости вырастут на 10-18 %.



Шестовиц утверждает, что причиной повышения цен на продукты является рост цен на логистику, производственные затраты, транспортировку и повышение курса доллара.