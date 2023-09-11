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Израиль продлил отмену пошлины на молочные продукты еще на полгода
11.09.2023 19:00 Евгения Маркова

Израиль продлил отмену пошлины на молочные продукты еще на полгода

Министр финансов Бецалель Смотрич в понедельник решил продлить приказ о снижении таможенной пошлины на импортируемое молоко еще на шесть месяцев, чтобы решить проблему дефицита молочных продуктов в розничных магазинах.

Пролонгация связана с тем, что в последние недели потребители наблюдали пустые молочные полки в магазинах по всей стране, даже после того, как Смотрич в июле подписал приказ об отмене 40-процентной таможенной пошлины на импортируемое молоко на три месяца, который продлится до 9 октября.

Минфин сейчас работает над отменой таможенной пошлины до 7 апреля 2024 года, так как ожидает, что дефицит молока продлится как минимум ближайшие шесть месяцев.

Этот шаг направлен на поощрение более дешевого импорта, который был экономически нецелесообразным из-за высоких тарифов. 
 

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