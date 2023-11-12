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Израиль продает Финляндии систему ПРО “Праща Давида”
12.11.2023 10:40 Катя Шульц

Израиль продает Финляндии систему ПРО “Праща Давида”

Генеральный директор Министерства обороны генерал-майор в отставке Эяль Замир подписал контракт на продажу Финляндии систему ПРО “Праща Давида”. Стоимость контракта примерно за 1,3 миллиарда шекелей.

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На церемонии подписания в Министерстве обороны присутствовали, в частности, посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрем, военный атташе Финляндии и генеральный директор компании Rafael.

 

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