



Израиль продает Финляндии систему ПРО “Праща Давида”

Генеральный директор Министерства обороны генерал-майор в отставке Эяль Замир подписал контракт на продажу Финляндии систему ПРО “Праща Давида”. Стоимость контракта примерно за 1,3 миллиарда шекелей.



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На церемонии подписания в Министерстве обороны присутствовали, в частности, посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрем, военный атташе Финляндии и генеральный директор компании Rafael.



