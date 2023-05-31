



Израиль признал открытие газового месторождения Катлан

Министр национальных инфраструктур энергетики и водных ресурсов Исраэль Кац вручил генеральному директору Energean plc Матиосу Ригасу одобрение главы на получение лицензии на обнаружение природного газа - Катлан, что в переводе с иврита означает "Касатка". Новое месторождение содержит около 68 миллиардов кубометров газа, сообщает Globes.



По закону, эта декларация позволяет британско-греческой энергетической компании Energean подать план разработки, который после утверждения разрешит ей начать разработку резервуара, что через несколько лет даст дополнительные объемы природного газа для внутреннего рынка и, возможно, даже для экспорта.



Это первое открытие газа, признанное правительством Израиля с 2015 года. Месторождение Катлан расположено между месторождениями Кариш и Танин компании Energean.



"Касатка, мощное морское млекопитающее, является символом решимости и мужества. Мы начнем эксплуатировать Катлан ​​как можно быстрее и эффективнее, — заявил генеральный директор Energian. - Это создаст значительную ценность для всех наших партнеров и откроет новые возможности для израильского газа на местном и региональном рынке, а также на благо израильской экономики в целом", — добавил он.



Компания Energean надеется добывать газ на месторождении Катлан до разработки Танина, поскольку она сможет легко соединить новое месторождение с близлежащим Кариш, на котором уже добывается газ, и ей не придется платить роялти компании NewMed Energy (ранее Delek Drilling), которая была вынуждена продать месторождение компании Energean в рамках правительственного плана по внедрению конкуренции в газовый сектор Израиля.



Министр Исраэль Кац подчеркнул, что "запасы Катлана дополняют уже имеющиеся в Израиле. Они изменили лицо местной энергетической экономики и сделали Израиль мировой энергетической державой".



"Есть потенциал для дальнейших открытий в водах Средиземного моря. Таким образом, под моим руководством министерство продолжит разработку запасов природного газа на нашей территории и будет способствовать открытию новых - для энергетической безопасности Израиля ", — заключил Кац.



