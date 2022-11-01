



Израиль превращает “право” владеть электромобилем в привилегию

На состоявшейся на прошлой неделе бизнес-конференции Globes Israel заместитель директора государственного бюджета Министерства финансов Илья Кац объяснил, почему Израиль увеличит налог на покупку электромобилей с 10% до 20% в январе 2023 года.



Основная причина заключается в том, что электромобили значительно дешевле для технического обслуживания по сравнению с автомобилями, работающими на бензине, с которых взимается налог на покупку в размере 83%. Кац сказал: “Наша цель не в том, чтобы заполнить дороги, а в том, чтобы поощрять поездки на общественном транспорте”.



Но на самом деле огорчает то, что государство превращает “право” владеть экономичным электромобилем или вообще современным транспортным средством в привилегию высших слоев населения.