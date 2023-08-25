



Израиль превосходит конкурентов на глобальном рынке оружия – отчет

Экспорт оборонной продукции Израиля вырос до рекордных 12,5 млрд долларов по новым контрактам, подписанным в 2022 году, по сравнению с 11,3 млрд в 2021 году, что также было рекордом, и в ближайшие годы крупнейшие оборонные компании страны ожидают, что эта цифра станет еще больше. Об этом пишет Globes.



Высокий спрос на оружие является мировой тенденцией, и израильские компании превосходят зарубежных конкурентов. В 2022 году три крупнейшие оборонные компании Израиля поднялись в рейтинге 100 лучших оборонных компаний мира по версии журнала Defence News за 2023 год. Elbit Systems Ltd. поднялась с 31 до 21, IAI выросла с 37 до 29, а Rafael Advanced Defense Systems поднялась с 41 до 34.



Ожидается, что оборонные бюджеты, утвержденные в настоящее время в западных странах в целом и в Европе в частности, принесут больший объем заказов в 2024 году. Значительные заказы из этих бюджетов будут переданы Израилю. Лидирующая позиция Израиля в инновационных оборонных технологиях нашла свое отражение в сделке по продаже Финляндии системы противоракетной обороны “Праща Давида” компании Rafael за 316 млн евро. Финны выбрали “Пращу Давида” из восьми предложений, принявших участие в тендере.



Говоря о будущем, вице-президент Elbit Systems Джозеф Гаспар называет три горячих направления. Первое – это ситуация в Европе и Украине в частности, второе – Азиатско-Тихоокеанская арена с фокусом на Китай и, в-третьих, локальные конфликты, не являющиеся региональными.



“Речь идет о борьбе с терроризмом, войне за кибербезопасность и борьбе между небольшими организациями за контроль над территориями в Африке и других местах”, – подчеркивает Гаспар. "Так что в ближайшие два-три года никакого снижения спроса не ожидается".



Технолого-операционный разрыв, который Европа пытается закрыть за счет закупок передовых технологий, отражается в том, что 40% заказов Rafael за рубежом в 2022 году были из Европы. Помощь Украине опустошает склады западных стран. Их производственные возможности не поспевают за темпами поставок при растущем спросе.



В результате, по оценкам рынков, продаж будут продолжать бить рекорды в ближайшие годы. Экономист Леуми Гили Бен Авраам прогнозирует продажи израильской оборонной продукции в размере 16 миллиардов долларов в год в 2023 и 2024 годах.



“Эта значительная сумма эквивалентна примерно 27% общего промышленного экспорта (без алмазов) из Израиля в 2022 году”, – оценил Леуми.



Все это выражается в усилении роста израильского ВВП. Крупные сделки по обеспечению безопасности растягиваются на определенные периоды времени, включая производство продукта и доставку, а также поэтапное получение дохода на протяжении многих лет. Само подписание многомиллиардной сделки не отражается на ВВП сразу, а ощущается на протяжении всего срока действия сделки.



Помимо укрепления ВВП, есть три основных направления, по которым деньги от продаж оборонной промышленности поступают в государственную казну. Во-первых, это налоги, уплачиваемые израильскими производителями. Дополнительные доходы государства поступают за счет дивидендов, выплачиваемых государственными компаниями – IAI и Rafael принадлежат государству. На протяжении многих лет основная часть дивидендов государству от государственных компаний поступает от оборонных компаний. Третий способ, которым государство может получать выгоду от продаж оборонной промышленности, – это сделки G to G (правительство с правительством). В большинстве таких сделок Минобороны выдает комиссионный купон, который поступает непосредственно в бюджет министерства.