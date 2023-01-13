



Израиль прекратит выплаты пособий украинским беженцам

В феврале Израиль прекратит выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам.



Об этом сообщает Haaretz.



По данным израильской газеты, это произойдет из-за истечения срока действия временного постановления, благодаря которому были назначены выплаты.



Ожидается, что министерство алии и интеграции не будет в ближайшее время продлевать действие постановления.



"Данные, полученные Haaretz, показывают, что в общей сложности 23 940 репатриантов получили как минимум один ежемесячный платеж с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. По состоянию на следующий месяц, 26 300 нынешних получателей так называемого "адаптационного гранта", прекратят его получать", — сказано в сообщении.



Выплаты, санкционированные правительством в апреле для помощи экстренно покинувшим Украину, Россию и Беларусь без вещей из-за войны, будут постепенно прекращены для десятков тысяч человек.



Пособие в несколько тысяч шекелей в месяц, варьировавшееся в зависимости от размера семьи, предназначалось, в том числе, для поощрения беженцев покидать отели, в которых они были размещены, для поиска постоянного жилья.



Утверждается, что министерство столкнулось с нехваткой 20 миллионов шекелей, в связи с чем не были полностью выплачены пособия за декабрь.