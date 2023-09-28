



Израиль построит солнечные фермы вдоль границы с Газой: что это даст

Проект будет осуществляться на “потерянной” земле недалеко от границы, которая подвергается обстрелам с помощью зажигательных шаров, делает фермеров уязвимыми перед конфликтом и мало используется для выращивания сельскохозяйственных культур, таких как пшеница и картофель.



Ожидается, что стоимость проекта с общими инвестициями составит около 4 млрд шекелей. Солнечная электростанция будет простираться на 1400 – 1700 га на расстоянии около 500 метров от забора безопасности с Газой.



Потенциал производства электроэнергии оценивается примерно в 2000 МВт, что составляет около 15% мощностей по производству электроэнергии Израиля. Это флагманская национальная программа, которая будет реализована в ближайшем будущем вдоль границы с Газой, а затем будет развита и вдоль других границ Израиля.



Причина, по которой реализация проекта в этом месте так уместна, связана, прежде всего, с ограниченностью земельных ресурсов, что затрудняет размещение солнечных батарей по всей стране. Еще одна причина в том, что солнечные панели недалеко от границы, защитят фермеров и помогут защитить их от обстрелов из Газы. Проект также получает поддержку со стороны ЦАХАЛа, который рассматривает его как потенциал для установления мира на основе будущего экономического сотрудничества между Газой и Израилем.