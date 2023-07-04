



Израиль построит подводный кабель от сетей Европы и Персидского залива

Израиль продвигает планы по строительству подводного электрокабеля для удовлетворения растущих потребностей в энергии в центре и на севере страны и для соединения электросети страны с электросетями Европы и стран Персидского залива.



Национальный совет по планированию и строительству во вторник решил приступить к планированию и строительству предложенного 150-километрового подводного электрокабеля, который пройдет вдоль средиземноморского побережья Израиля от Ашкелона на юге до Хайфы на севере. Об этом говорится в сообщении министерства.



Подводный силовой кабель будет передавать электроэнергию, в основном вырабатываемую возобновляемыми источниками солнечной энергии на юге Израиля, в районы спроса в городах в центре и на севере.



Согласно плану проекта подводного кабеля, будет расширена возможность подключения электросети Израиля к электросетям Европы через Кипр и Грецию, а также вариант подключения к странам Персидского залива через Иорданию и Египет, говорится в сообщении министерства.



По словам министерства, подключение подводного кабеля к странам региона, таким как Египет, откроет возможность иметь резервную копию для местной сети на случай нехватки электроэнергии и позволит экспортировать зеленую электроэнергию, произведенную в Израиле.



Этот проект является частью превращения Израиля в энергетическую державу и энергетический мост, соединяющий Восток и Запад, при одновременном укреплении его международного статуса. Он будет способствовать региональной стабильности.