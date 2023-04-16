



Израиль погружается в дефицит бюджета

После 9 месяцев профицита бюджета Израиль сообщил о дефиците бюджета в размере 300 млн шекелей за 12 месяцев, закончившихся в марте 2023 года, сообщает министерство финансов - 0,01% ВВП. Главное бухгалтерское управление винит в дефиците снижение налоговых поступлений после исключительно высоких налоговых поступлений в прошлом году., пишет Globes.



Государственные доходы упали до 120 миллиардов шекелей с начала года, что на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За тот же период государственные расходы выросли на 4,4% до 106 миллиардов шекелей. Таким образом, в первые три месяца 2022 года профицит бюджета все еще составлял 14 миллиардов шекелей, хотя доходы сокращались точно такими же темпами, как росли расходы.



Доходы от прямых налогов составили 20 миллиардов шекелей в марте 2023 года, что на 8% меньше, чем в марте 2022 года. Наиболее значительное падение произошло в доходах от налогов на недвижимость, которые в марте упали на 43% в реальном выражении до всего 1,5 миллиарда шекелей. Снижение налогов на недвижимость отражает продолжающийся спад на рынке жилья.



В марте 2023 года также произошло снижение сбора НДС на 20% по сравнению с мартом 2022 года до 9,7 млрд шекелей, поскольку потребители тратили меньше из-за более высоких процентных ставок. Это представляло собой убыток в размере 1,8 миллиарда шекелей для государственной казны. В первом квартале 2023 года сбор НДС снизился на 13% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.



Хотя дефицит бюджета за последние 12 месяцев составляет наименьшую долю, чиновники Министерства финансов выражают обеспокоенность по поводу замедления роста, что, в свою очередь, приведет к снижению государственных доходов.



