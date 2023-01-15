



Инспекторы "заболели". В Израиле ожидается нехватка кур

Нехватка домашней птицы ожидается в Израиле из-за того, как десятки ветеринарных инспекторов сказались больными в знак протеста против условий их работы.



Более 45 ветеринарных инспекторов сообщили о болезнях и не поедут на мясокомбинаты в воскресенье, 15 января. К вечеру субботы таких случаев было в девять раз больше, чем в среднем за год.



Из-за того, что инспекторы заявили о недомоганиях, мясные фабрики по всему Израилю не будут работать, и, как следствие, в понедельник ожидается нехватка курятины.



В последние месяцы между руководством Ветеринарной инспекции, Министерством финансов и новым Всеобщим профсоюзом велись переговоры о способе регулирования условий найма всех работающих ветеринаров и инспекторов.



“На прошлой неделе мы стали свидетелями необычного и необоснованного уровня заболеваемости, значительно превышающего средние показатели заболеваемости для этого времени года”, – заявило руководство Ветеринарной инспекции. “Такие действия кажутся неразумными и наносят ущерб делу”.



“К сожалению, непосредственно перед подписанием соглашения и в качестве демонстрации силы Гистадрут и комитет решили начать забастовку под видом “рабочей болезни”, в ходе которой десятки инспекторов заявили, что они не выйдут на работу", – продолжили они. “Это нанесет вред обществу в Израиле, мясокомбинатам и самим инспекторам. Мы призываем всех опомниться, прекратить циничные действия, наносящие ненужный ущерб экономике и населению, и вернуться к конструктивному диалогу с целью скорейшего заключения и подписания коллективного трудового договора”, – также говорится в заявлении.