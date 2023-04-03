



Израиль ожидает 60 000 туристов на Песах

Министерство туризма Израиля ожидает, что в течение пасхальной недели страну посетят 60 000 туристов. По данным министерства, с начала года Израиль посетили 916,3 тысяч туристов, в том числе 352 000 в марте.



Многие туристические объекты будут открыты для публики бесплатно, включая экскурсии на английском, арабском, русском и иврите.



По данным Министерства туризма, в 2022 году 2,7 миллиона иностранных туристов провели в Израиле хотя бы одну ночь. Для сравнения, лучшим годом для туризма в Израиле был 2019 год, когда более страну посетили 4,5 миллиона туристов.



В 2022 году туризм принес израильской экономике 13,5 миллиардов шекелей. Министерство прогнозирует, что туризм на Пейсах принесет израильской экономике 340 миллионов шекелей.