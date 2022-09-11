



Израиль отчитался о профиците бюджета за 12 месяцев в размере 9,8 млрд шекелей

Согласно опубликованной сегодня оценке главного бухгалтера Министерства финансов, государственные доходы за период с января по август 2022 года составили 315,7 млрд шекелей, что на 19,1% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Без учета расходов на борьбу с Covid-19 государственные расходы в январе-августе 2022 г. выросли на 3,8% по сравнению с январем-августом 2021 г. В 2021 г. произошел существенный перевод в старые пенсионные фонды, и без учета этого общие государственные расходы выросли на 5,5%. между двумя периодами.



По оценке главного бухгалтера, профицит бюджета Израиля за двенадцать месяцев до конца августа 2022 года составил 9,8 млрд шекелей, или 0,6% ВВП. Обслуживание государственного долга, который составляет более 1 трлн шекелей, потребует 34 миллиарда шекелей в 2022 году.



700 миллионов шекелей было выплачено в фонд национального благосостояния Израиля из прибыли от добычи газа в августе этого года, после того как в июне в фонд было внесено 1,1 миллиарда шекелей.

92% запланированных расходов на помощь из-за пандемии Covid-19 выполнены. В целом помощь составила 178,5 млрд шекелей в период с 2020 по 2022 год.



В августе дефицит бюджета составил 1 миллиард шекелей.

