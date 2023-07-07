



Израиль освободит иностранцев от налогов на криптовалюту

Законопроект о полном освобождении от налоговых сборов для владеющих цифровыми активами иностранцев прошел первое чтение в парламенте Израиля.



Инициатива предусматривает снижение налогов на продажу криптоопционов для сотрудников аффилированных компаний с 50% до 25%. Документ также предлагает использовать термин “цифровая валюта” отдельно от “ценной бумаги”.



Согласно пояснительной записке, готовящийся закон должен повысить привлекательность страны для зарубежных инвесторов.



“До сих пор сотрудники в криптоиндустрии должны были платить двойной налог на опционы по сравнению с работниками традиционной высокотехнологичной отрасли. Более того, иностранные резиденты не имели тех же льгот в блокчейн-секторе, что и классические инвесторы. Эта поправка направлена на то, чтобы сбалансировать ситуацию и устранить дискриминацию в налогообложении”, – заявил депутат Дан Илуз.



По его словам, предложение получило поддержку коалиционного правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Ранее Банк Израиля опубликовал набор требований к эмитентам “стабильных монет”. Рекомендации предполагают запрет алгоритмических стейблкоинов в случае их широкого применения в платежах.



Напомним, в июне 2023 года стало известно, что правительство страны изъяло миллионы долларов в цифровых активах, связанных с террористами.