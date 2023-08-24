



Израиль одобрил расширение экспорта газа в Египет с месторождения “Тамар”

Израиль 23 августа дал “добро” на расширение экспорта природного газа в Египет из месторождения Тамар у средиземноморского побережья.



“Этот шаг увеличит доходы государства и укрепит дипломатические отношения между Израилем и Египтом”, – заявил министр энергетики Исраэль Кац.



Министр подписал разрешение на дополнительный экспорт природного газа в объеме около 3,5 миллиардов кубометров ежегодно в течение следующих 11 лет из газового резервуара Тамар. По данным министерства, около трети дополнительного природного газа, добываемого на буровой установке “Тамар”, будет направляться на внутренний рынок.



В целом добыча природного газа на месторождении Тамар с 2026 года увеличится на 60%, или на 6 млрд куб. м в год.