



Израиль объявил тендер на строительство пятой солнечной станции в пустыне Негев

Израиль продвигает планы по строительству пятой солнечной электростанции в Ашалиме в пустыне Негев, правительство поставило цель производить 30% электроэнергии из возобновляемых источников к концу десятилетия.



В совместном заявлении 14 сентября министерства финансов и энергетики и инфраструктуры и Управление электроэнергетики Израиля объявили тендер на производство фотоэлектрических панелей, которые должны начать работу в первом квартале 2027 года и будут генерировать 100 МВт в год. Согласно заявлению, в процессе предварительной квалификации девять компаний прошли пороговые условия и теперь смогут участвовать в тендере.



Тендер объявлен после того, как в июле начала работу четвертая в Израиле станция солнечной энергии в Ашалиме мощностью 40 МВт. Еще два термосолнечных энергетических поля в Ашалиме генерируют 120 МВт в год каждое, а фотоэлектрическое – 30 МВт в год. Вместе четыре станции в Ашалиме – две термосолнечные электростанции и две фотоэлектрические электростанции – поставляют электроэнергию общей мощностью более 300 МВт в год, что составляет менее 2 процентов годовой потребности израильской экономики в электроэнергии.