



Израиль обдумывает отмену прямого рейса Тель-авив – Шарм-эль-Шейх

Израиль рассматривает возможность отмены прямых рейсов в Шарм-эль-Шейх, сообщило радио “Решет Бет” в четверг утром со ссылкой на политический источник. По словам источника, на следующей неделе в МИД состоится внутреннее обсуждение по поводу продолжения прямых рейсов на Южный Синай.



Политические последствия сохранения или отмены этих рейсов будут изучены, и отмена будет означать замораживание шагов, направленных на потепление отношений между Израилем и Египтом.



Шарм-эль-Шейх был возвращен Египту в рамках мирного соглашения в 1967 году. Это центр притяжения туристов со всего мира, особенно из Европы и Израиля, а также важный источник денежных средств для египетского правительства.



В апреле 2022 года израильские авиакомпании Arkia, Israir и El Al, а также египетская авиакомпания Air Cairo открыли прямые рейсы между аэропортами Бен-Гурион и Шарм-эль-Шейх. Полеты рассматривались как шаг к потеплению отношений между Каиром и Иерусалимом и поощрению израильского туризма на Синай за счет устранения длинных очередей на наземном переходе Таба. В среднем израильские авиалинии совершают 13 рейсов в неделю.



Сообщение противоречит недавнему заявлению министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что он говорил со своим египетским коллегой об увеличении количества рейсов.



В этом месяце произошло одно из самых серьезных событий после подписания мирного договора 1979 года между Израилем и Египтом. трое израильских солдат были застрелены в результате теракта египетским полицейским.