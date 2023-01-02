



Израиль: Новый Год, новый прайм



С началом 2023 года и на фоне растущих цен Банк Израиля в седьмой раз подряд повысил процентную ставку. Процентная ставка в экономике поднимется до уровня 3,75%, а прайм - до уровня 5,25%.



Банк Израиля повысил сегодня, 2 января, процентную ставку на 0,5 процентных пункта, до 3,75%. Это самая высокая процентная ставка в Израиле с 2008 года. Основная процентная ставка - прайм вырастет до 5,25%. На пресс-конференции Банк Израиля предупредил правительство в преддверии предстоящего обсуждения бюджета и соглашений о заработной плате: значительное повышение заработной платы в государственном секторе приведет к росту инфляции сверх ожиданий.



Банк также обновил свой прогноз инфляции на 2023 год в сторону повышения. В предыдущем прогнозе банк ожидал, что в этом году мы достигнем уровня 2,5%, а сегодня обновил его до 3%.



Повышение процентных ставок сделает выплаты по ипотеке для тысяч израильтян более дорогими, и это присоединяется к списку недавних повышений цен в экономике, на электричество, воду, налог на недвижимость и многое другое. Однако на самом деле цель этого повышения - остановить стремительно растущую инфляцию, то есть остановить рост цен.



По мнению Банка Израиля, к локальным рискам относятся, в частности, ожидаемые к подписанию соглашения о заработной плате в государственном секторе, которые способствуют определенному увеличению темпов инфляции в базовом прогнозе. По мере того как соглашения о заработной плате будут расширяться, существует риск увеличения темпов инфляции на уровне процентной ставки и безработицы, а также снижения темпов роста.



Прогноз основан на предположении, что бюджетные расходы увеличатся лишь на часть оценочной стоимости коалиционных соглашений и что рост заработной платы в ожидаемых соглашениях в государственном секторе будет умеренным. Чем сильнее будет фискальная экспансия, тем выше будут инфляция, отношение долга к ВВП и доходность на рынке капитала, чем указано в прогнозе.

Повышая процентные ставки, Банк Израиля, как и многие центральные банки мира, пытается ограничить потребление, замедлить активность в экономике и остановить рост цен.





Повышение процентных ставок в Израиле уже привело к значительному замедлению роста рынка недвижимости, и многие надеются, что это отразится на ценах на квартиры в следующем году. Однако самые высокие процентные ставки в мире вызвали в прошлом году волны увольнений в индустрии высоких технологий и обвал на фондовых биржах, и есть опасения, что резкое повышение процентных ставок приведет к экономическому спаду.