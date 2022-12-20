



Израиль: новая волна подорожаний в январе



Компания Osem недавно сообщила ритейлерам, что с января поднимет цены на десятки продуктов, включая макароны, хлопья и кетчуп. Производитель мясных продуктов Зоглобек также поднимет цены примерно на 10% в начале 2023 года, и все это после Strauss и Tnuva, которые нанесли удар до конца календарного года.



Вполне вероятно, что в январе мы начнем ощущать повышение цен уже на кассе, когда крупные торговые сети, такие как Шуферсаль, которые боролись с новыми прейскурантами, должны будут утвердить их, чтобы получить поставки продукции. По крайней мере, можно утешиться тем, что волна повышения цен на продукты питания достигает своего пика, и неясно, куда она пойдет дальше, после того как 17 из 20 крупнейших израильских производителей уже успели поднять цены.