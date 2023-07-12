



Израиль начинает приватизацию почтовой службы

Государственное агентство по приватизации заявило, что продаст 100% акций Israel Post Co. инвестору или группе инвесторов. Заявки должны быть поданы к сентябрю, а победившая заявка определится к первому кварталу 2024 года.



Год назад правительство отказалось от плана продать 40% испытывающей финансовые затруднения почтовой службы путем размещения акций на бирже в Тель-Авиве, а оставшиеся 60% планировалось продать стратегическому инвестору. За последний год Почта Израиля приняла план жесткой экономии и восстановления, в рамках которого сократила расходы на заработную плату, перешла на цифровые услуги, закрыла филиалы, открыла сотни центров доставки и передала значительную часть своих активов государству.



“Приватизация почты – отличная новость для экономики, Минфина и широкой публики, которая получит более эффективное, быстрое и качественное обслуживание”, – считает Михаил Розенбаум, директор Управления государственных компаний, прогнозируя, что “инвесторы проявят большой интерес”.



В дополнение к традиционной почте и службам быстрой доставки, Почта Израиля включает в себя Почтовый банк, у которого около миллиона активных клиентов. По мнению экспертов, Почтовый банк и электронная коммерция являются его основными двигателями роста. Почта Израиля также владеет 278 объектами недвижимости на сумму около 600 миллионов шекелей.



В первом квартале компания опубликовала скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 67 миллионов шекелей и прогнозирует прибыль 235 миллионов шекелей в 2023 году. Для сравнения в 2022 году у предприятия был зафиксирован убыток в размере 36 миллионов шекелей.