



Израиль - на 29-м месте в мире по объему экономики

Ожидается, что к концу 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) мировой экономики составит 105 трлн долларов, что на 5 трлн долларов больше, чем годом ранее, согласно последним прогнозам Международного валютного фонда из его отчета о перспективах развития мировой экономики на 2023 год.



В номинальном выражении это увеличение мирового ВВП на 5,3%. С поправкой на инфляцию это будет увеличение на 2,8%.



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Ожидается, что США останутся крупнейшей экономикой в ​​2023 году с прогнозируемым годовым ВВП в размере 26,9 триллиона долларов . Это больше, чем сумма ВВП 174 стран от Индонезии (17-е место) до Тувалу (191-е место).



Китай остается стабильно на втором месте с прогнозируемым ВВП в 19,4 трлн долларов в 2023 году. Третье место сохраняет за собой Япония с ВВП 4,4 трлн долларов.



Большинство пяти ведущих экономик остаются на тех же позициях, что и в 2022 году, за одним заметным исключением. Ожидается, что Индия обгонит Великобританию и станет пятой по величине экономикой с прогнозируемым ВВП в 2023 году в размере 3,7 триллиона долларов.



Экономика России не попала в топ-10 с размером ВВП почти 2,06 трлн долларов и заняла 11 строчку рейтинга.



Израиль занимает 29 позицию с объемом ВВП 5,9 млрд долларов, немного уступив Норвегии, занявшей 28 строчку и опередим Сингапур на 30-м месте.



Прогнозируемый годовой ВВП Ирана составил 368 млрд долларов, что позволило ему занять 42-ю строчку рейтинга из 191.