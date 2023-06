Израиль может работать на возобновляемых источниках энергии через десять лет

Более 250 бизнес-лидеров, израильских и американских политиков, дипломатов и лидеров общественного мнения собрались в нью-йоркском Готэм-холле в воскресенье вечером на закрытой встрече перед конференцией Jerusalem Post в понедельник. Мероприятие проходило в присутствии высокопоставленных израильских и американских официальных лиц, в том числе бывшего министра обороны Бени Ганца, посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, бывшего министра Айелет Шакед, бизнесмена и филантропа Сильвана Адамса, министров Нира Барката и Офира Акуниса.



“Израиль может на 100% работать на возобновляемой и чистой энергии через 10 лет, если только правительство и законодатели поддержат его”, – сказал Офер Яннай.



Во время мероприятия он также представил свою новую книгу New Under the Sun о революции в области возобновляемых источников энергии и сообщил, что его компания разработала масштабный план, который также включает европейские страны. Яннай прогнозирует, что возобновляемая энергия станет основным источником энергии в мире.



“Это битва, которая закончится менее чем через десять лет”, – говорит он. “Преобразование мировой энергетической системы на возобновляемую энергию – это библейское событие, и я очень счастлив быть частью этого в Израиле. Мы продвигаемся вперед на многих территориях по всему миру с этой уникальной инновационной идеей”.



Nofar Energy включает в себя обширный портфель из более чем 2000 проектов и дочерних компаний в семи странах Европы и США, а также крупные проекты в области возобновляемых источников энергии и накопления энергии, производящие более 1000 МВт возобновляемой энергии.