



Израиль может помочь Европе справиться с энергетическим кризисом

Около 10% того объема газа, полученного Европой от России в 2022 году, сможет поставить в ЕС Израиль. Об этом сообщил премьер-министр страны Яир Лапид во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



"Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе", - сказал глава израильского правительства. В свою очередь Олаф Шольц отметил, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров за отказ от российских поставок.



Кроме того, в июне Израиль и Египет подписали соглашение о поставках сжиженного газа в Европу. Израиль будет переправлять газ в Египет, где его будут переводить в сжиженное состояние, после чего будут доставлять на танкерах в Европу.