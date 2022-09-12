



Израиль может частично заменить российский газ в Европе

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вопрос поставок Израилем природного газа в Европу стал одной из тем переговоров в Берлине 12 сентября на уровне глав правительств.



"Мы много говорили о вопросах поставок энергии и сотрудничества в этой области. Израиль, вероятно, сможет экспортировать природный газ в Европу, надеемся со следующего года. Мы примем участие в усилиях, чтобы заменить российский газ в Европе", – заявил Лапид.