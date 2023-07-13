



Израиль: министерство просвещения отменило субсидирование родительских взносов



Впервые за последние 12 лет министерство образования объявило об отмене субсидирования родительских взносов для всех учащихся, в результате чего с предстоящего учебного года выплаты родителей увеличатся на 20 шекелей.



Следует отметить, что, согласно закону, единственным обязательным платежом в пользу школы является страховой взнос в размере 69 шекелей в год для всех возрастных групп. Все остальные платежи являются “дополнительными” и могут взиматься только с согласия родителей.



Представители министерства финансов, присутствовавшие сегодня на слушаниях в Комитете по образованию, заявили, что в бюджете не осталось источников для субсидирования родительских платежей, несмотря на то, что бюджет на образование в 2024 году вырастет до рекордных 85 млрд. шекелей, что на 16 млрд. шекелей больше, чем в бюджете 2022 года.



В 2015 году сумма родительских платежей составила почти 5 млрд. шекелей. Данные Центра исследований и информации Кнессета показывают, что в 2015 году около 78% школ получили разрешение на сбор родительских платежей в максимальном размере 2000 шекелей, и около 22% школ получили разрешение на сбор родительских платежей в размере, превышающем 2000 шекелей.