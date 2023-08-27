



Израиль лидирует в ОЭСР по стоимости жизни

Сравнительный отчет ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики – поставил Израиль на первое место по стоимости жизни в 2022 году. Согласно отчету, в котором стоимость жизни взвешивается в соответствии с покупательной способностью в каждой стране, уровень цен в Израиле на 38% выше, чем в среднем по ОЭСР.



По сравнению с Турцией и Португалией, разрыв еще больше и достигает 60% и более. После Израиля в таблице стоимости жизни идут Швейцария, Исландия, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Дания.



Однако в ежемесячном рейтинге уровня цен, обновленном на начало августа 2023 года, Израиль опустился на четвертое место после Швейцарии, Исландии и Ирландии.



В отчете Исследовательского и информационного центра Кнессета в конце 2022 года, в котором рассматривается тот же период, что и в отчете ОЭСР, указывается, что цены на молоко и молочные продукты в Израиле значительно выше, чем в среднем по ОЭСР, как и цены на жилье, здравоохранение и транспорт.