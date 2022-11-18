Новости » Экономика
Израиль: крупный молокозавод может прекратить производство
18.11.2022 16:16 Ольга Белозерова

Израиль: крупный молокозавод может прекратить производство

Молочный завод Ramat Hagolan, пятый по величине в Израиле, объявил о возможности немедленного прекращения производства молочных продуктов.

На предприятии заявили, что такое решение связано с финансовыми трудностями. В результате молочные продукты больше не будут покупать у молочных фермеров на Голанских высотах и ​​в прилегающих районах, сообщает "Исраэль хайом".

Предприятие пытается договориться с банком, но если попытки не увенчаются успехом, молочный завод будет вынужден немедленно закрыться.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы