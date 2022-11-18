



Израиль: крупный молокозавод может прекратить производство

Молочный завод Ramat Hagolan, пятый по величине в Израиле, объявил о возможности немедленного прекращения производства молочных продуктов.



На предприятии заявили, что такое решение связано с финансовыми трудностями. В результате молочные продукты больше не будут покупать у молочных фермеров на Голанских высотах и ​​в прилегающих районах, сообщает "Исраэль хайом".



Предприятие пытается договориться с банком, но если попытки не увенчаются успехом, молочный завод будет вынужден немедленно закрыться.