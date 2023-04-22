



Израиль конфискует десятки цифровых аккаунтов, связанных с ХАМАС

Национальной комиссии Израиля по борьбе с экономическим терроризмом удалось раскрыть сотни кошельков и десятки цифровых счетов, которыми торговали обменники, ранее объявленные Израилем террористическими организациями в связи с их участием в отмывании денег и переводе средств ХАМАС, сообщает i24.



В ходе операции было изъято более 80 цифровых счетов и сотни цифровых кошельков, которые поддерживают контакты с обменными компаниями, предоставляющими услуги ХАМАС в Газе. А именно, United Exchange Company, Dubai Exchange Office в Газе и Al-Weraq Exchange Company.



Закон позволяет конфисковать деньги у лиц, имеющих дело с обменниками, которые были объявлены террористическими организациями. Как только министр обороны Йоав Галант подписал приказ, с цифровых счетов было изъято полмиллиона шекелей.



Компания по обмену криптовалюты Binance, которая обслуживает эти кошельки и счета, переведет деньги в государственную казну.

