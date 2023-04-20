



Израиль инвестирует до 8,5 млн шекелей в завод по сортировке стекла

Министерство охраны окружающей среды заявило, что инвестирует до 8,5 млн шекелей в строительство завода по сортировке стекла в стране.



"Создание объектов для обработки отходов является важным шагом на пути к успеху наших планов и стратегий по обращению с отходами и приведет к увеличению объемов переработки и сокращению количества захоронений", — заявила министр охраны окружающей среды Идит Сильман.



В министерстве заявили, что на сегодняшний день одной из основных трудностей в завершении цепочки переработки отходов является необходимость в дополнительной инфраструктуре.



Министерство заявило, что ежегодно в Израиле потребляется около 130 000 тонн стеклянной тары для напитков. Около 60% из них собираются в соответствии с Законом о депозитах. Однако из-за того, что собранное стекло не разделяется по цвету во время утилизации, а стоимость ручной сортировки стекла очень высока, только около 15% собранного стекла остается для переработки и переплавки в стеклянную тару. Вместо этого стекло экспортируется в виде несортированного стеклолома для переработки за границу.



Создав предприятие по сортировке по цвету, стекло может оставаться в стране и перерабатываться , что снижает ущерб окружающей среде от транспортировки, выбросов и энергии, затраченной на производство стекла.



Сортировка по цвету имеет решающее значение в процессе переработки стекла. Производители стеклянных бутылок обычно различают три основных цвета стекла: прозрачное, янтарное и зеленое. Каждый цвет имеет разное значение и допуск на загрязнение. В последнее десятилетие были разработаны автоматизированные системы сортировки по цвету, упрощающие этот процесс.



По данным Всемирного фонда дикой природы, стекло, произведенное из переработанного стекла, снижает загрязнение воздуха на 20% и связанное с ним загрязнение воды на 50%.



Министерство объявило тендер на поиск компании или компаний для создания завода по обработке и сортировке стекла. Министерство предоставит около 40% стоимости учреждения или до 8,5 миллионов шекелей.



"Поддержка создания предприятия по обработке и сортировке стекла является частью широкой и постоянной инициативы министерства по поощрению переработки отходов и их использования для новых продуктов в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла", — сказала Сильман.