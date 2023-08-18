



Израиль инвестирует 30 млн долларов в ИИ и суперкомпьютер

Израиль намерен укрепить свои позиции в области искусственного интеллекта и суперкомпьютеров за счет стратегических инвестиций Израильского управления инноваций (IIA). Выделение до 30 миллионов шекелей пойдет на финансирование создания ультрасовременной научно-исследовательской лаборатории (НИОКР), предназначенной для обеспечения важной инфраструктуры и поддержки компаний и исследователей по всей стране.



Основные направления инвестирования включают ускорение исследований и разработок в области аппаратных компонентов, систем связи и программных решений. Лаборатория будет нацелена на инновации, необходимые для вычислений ИИ, высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных и процессоров.



Возглавит проект NextSilicon, известная своими инновационными технологиями. Компания возглавит консорциум из четырех израильских фирм, каждая из которых обладает опытом в различных областях, таких как высокопроизводительные вычисления, ускорение искусственного интеллекта, брендинг и специализированный доступ к памяти. Лаборатория исследований и разработок высокопроизводительных вычислений, оснащенная передовым оборудованием, будет предоставлять услуги в области исследований и разработок как стартапам, устоявшимся компаниям, так и исследователям.



Ожидается, что создание лаборатории уменьшит входные барьеры для исследователей и предприятий, тем самым создав благоприятную среду для развития израильских инноваций и новаторских исследований.

