



Израиль: импорт товаров из Китая вырос на 31,2%

За первые восемь месяцев 2022 года в Израиле импорт товаров из Китая вырос на 31,2% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.

Израиль импортировал из Китая товаров на 8,92 млрд долларов в январе-августе. За тот же период прошлого года сумма составляла 6,8 млрд долларов.

В августе импортировано товаров на 1,22 млрд, что составило 13,7% всего импорта товаров за месяц.

Экспорт Израиля в Китай за первые восемь месяцев этого года составил 3,01 миллиарда долларов, годовой прирост - 4,2%.