Израиль: импорт товаров из Китая вырос на 31,2%
За первые восемь месяцев 2022 года в Израиле импорт товаров из Китая вырос на 31,2% в годовом исчислении.
Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.
Израиль импортировал из Китая товаров на 8,92 млрд долларов в январе-августе. За тот же период прошлого года сумма составляла 6,8 млрд долларов.
В августе импортировано товаров на 1,22 млрд, что составило 13,7% всего импорта товаров за месяц.
Экспорт Израиля в Китай за первые восемь месяцев этого года составил 3,01 миллиарда долларов, годовой прирост - 4,2%.