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Израиль: импорт товаров из Китая вырос на 31,2%
21.09.2022 08:37 Алина Груднева

Израиль: импорт товаров из Китая вырос на 31,2%

За первые восемь месяцев 2022 года в Израиле импорт товаров из Китая вырос на 31,2% в годовом исчислении.

 
Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.
 
Израиль импортировал из Китая товаров на 8,92 млрд долларов в январе-августе. За тот же период прошлого года сумма составляла 6,8 млрд долларов. 
 
В августе импортировано товаров на 1,22 млрд, что составило 13,7% всего импорта товаров за месяц.
 
Экспорт Израиля в Китай за первые восемь месяцев этого года составил 3,01 миллиарда долларов, годовой прирост - 4,2%.

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