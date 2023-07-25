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Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение
25.07.2023 16:51 Алина Груднева

Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение

Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение о свободной торговле.

С израильской стороны документ подписал министр экономики Нир Баркат. На встрече присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В канцелярии главы правительства пояснили, что соглашение включает снижение таможенных пошлин и облегчит израильским фирмам ведение бизнеса во Вьетнаме.

"Я рассчитываю расширить наши отношения во всех областях, в которых мы можем улучшить жизнь граждан в обеих странах", — сказал Нетаниягу.

Незадолго до этого, по случаю 30-летия двусторонних отношений глава МИД Израиля Эли Коэн встретился в Иерусалиме с вице-премьером Вьетнама Чан Лыу Куангом.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсуждали дальнейшее укрепление связей, в том числе переход на электронные визы и открытие прямого авиасообщения.

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