Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение
Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение о свободной торговле.
С израильской стороны документ подписал министр экономики Нир Баркат. На встрече присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
В канцелярии главы правительства пояснили, что соглашение включает снижение таможенных пошлин и облегчит израильским фирмам ведение бизнеса во Вьетнаме.
"Я рассчитываю расширить наши отношения во всех областях, в которых мы можем улучшить жизнь граждан в обеих странах", — сказал Нетаниягу.
Незадолго до этого, по случаю 30-летия двусторонних отношений глава МИД Израиля Эли Коэн встретился в Иерусалиме с вице-премьером Вьетнама Чан Лыу Куангом.
По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсуждали дальнейшее укрепление связей, в том числе переход на электронные визы и открытие прямого авиасообщения.