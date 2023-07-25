



Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение

Израиль и Вьетнам подписали историческое соглашение о свободной торговле.



С израильской стороны документ подписал министр экономики Нир Баркат. На встрече присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



В канцелярии главы правительства пояснили, что соглашение включает снижение таможенных пошлин и облегчит израильским фирмам ведение бизнеса во Вьетнаме.



"Я рассчитываю расширить наши отношения во всех областях, в которых мы можем улучшить жизнь граждан в обеих странах", — сказал Нетаниягу.



Незадолго до этого, по случаю 30-летия двусторонних отношений глава МИД Израиля Эли Коэн встретился в Иерусалиме с вице-премьером Вьетнама Чан Лыу Куангом.



По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсуждали дальнейшее укрепление связей, в том числе переход на электронные визы и открытие прямого авиасообщения.