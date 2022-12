Израиль и ОАЭ ратифицировали соглашение об экономическом партнерстве

Правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов ратифицировали всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве.



Об этом сообщил министр по внешней торговле ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зайуди.



"Еще один важный шаг в нашей повестке дня в области внешней торговли: Соглашение о всеобъемлющем партнерстве между ОАЭ и Израилем ратифицировано обоими правительствами. Эта сделка отменит или снизит тарифы на 96% товаров, что даст значительный импульс нашему промышленному сектору и сектору услуг", - написал он.





Another major step in our foreign trade agenda: The UAE-Israel Comprehensive Partnership Agreement has now been ratified by both governments. This deal will eliminate or reduce tariffs on 96% of products, providing a major boost to our industrial and service sectors. 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/PLCjZNBN7m