



Израиль и ОАЭ готовятся к вступлению в силу пакта о свободной торговле





Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Израиле Мохаммед Аль-Хаджа подписали в воскресенье таможенное соглашение, которое открывает путь к вступлению в силу соглашения о свободной торговле между странами.



“Вступление в силу соглашения о свободной торговле – важная новость для израильской экономики, для укрепления связей с ОАЭ и еще одно свидетельство важности соглашений Авраама”, – сказал Коэн, имея в виду договоренности, достигнутые при посредничестве администрации Трамп, нормализовавшие отношения Иерусалима с четырьмя арабскими странами.



Соглашение о свободной торговле отменяет тарифы на 96% продаваемых товаров – от продуктов питания до ювелирных изделий и медицинского оборудования. Другие его преимущества включают защиту интеллектуальной собственности и, что является новым для соглашений о свободной торговле, обещание найти способы для малого и среднего бизнеса получить прибыль от “коммерческих возможностей, предоставляемых соглашением”.



В прошлом году двусторонняя торговля достигла более 2,5 миллиардов долларов, не считая программного обеспечения и услуг, что сделало ОАЭ 16- м крупнейшим торговым партнером Израиля.



“Это историческое соглашение, подписанное с ОАЭ, продолжает приносить плоды на благо народов обеих стран”, – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, присутствовавший на воскресной церемонии подписания. “Я уверен, что мы сможем расширить круг мира между Израилем и другими странами нашего региона.