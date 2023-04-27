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Израиль и Китай - на один шаг ближе к соглашению о свободной торговле
27.04.2023 18:44 Алина Груднева

Израиль и Китай - на один шаг ближе к соглашению о свободной торговле

Китай и Израиль продолжают добиваться прогресса в соглашении о свободной торговле.

Об этом сообщает Globes.

По данным министерства иностранных дел КНР, в конце марта состоялся очередной раунд прямых переговоров между представителями правительств Израиля и Китая.

Это был уже восьмой раунд с 2016 года. В ведомстве отметили, что переговоры касались, среди прочего, "перевозки товаров, таможенных и санитарных процедур, электронной торговли, окружающей среды, авторского права, конкуренции, государственных закупок, разрешения споров и судебных разбирательств".

Израильская сторона не делала официальных заявлений о встречах относительно соглашения. По словам источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Есть вероятность, что соглашение будет подписано уже в этом году.

 

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