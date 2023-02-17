



Израиль и Китай договариваются о свободной торговле

Израиль и Китай близки к завершению переговоров по соглашению о свободной торговле, которое может быть подписано в этом году. Китайцы планировали подписать договор еще в 2022 году, но карантин из-за пандемии Covid-19 и невозможность проведения личных встреч привели к задержкам в переговорах.



В течение следующих двух месяцев состоится еще одна встреча между командами, формирующими соглашение. Внутренние источники считают, что это будет как “одна из самых решающих встреч”, на которой будут улажены дальнейшие технические детали. Ожидается, что соглашение улучшит торговлю между Израилем и Китаем, который в настоящее время является основным торговым партнером Израиля.



Министерство промышленности, торговли и труда сообщило, что “переговоры о торговом соглашении с Китаем проходят в соответствии с первоначальным графиком”.



Соглашение положит конец 7-процентной пошлине, взимаемой с китайских автомобилей, ввозимых в Израиль.



В прошлом году импорт китайских автомобилей вырос на 276%. Экспорт из Китая составил 25 238 единиц. За последние три месяца электромобили китайского производства лидировали в таблице поставок по моделям в Израиле. В прошлом году Китай стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире после Германии, экспортировав более миллиона автомобилей.