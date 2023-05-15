



Израиль и Кипр работают над сделкой по строительству газопровода и завода LPG

Кипр и Израиль работают над сделкой по строительству трубопровода, который будет транспортировать природный газ из обеих стран на Кипр, где он будет сжижаться для экспорта на кораблях в Европу и другие страны. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Кипра.



Министр Гиоргос Папанастасиу заявил в понедельник, что вскоре посетит Израиль, чтобы выработать официальное соглашение. После подписания сделки газопровод может быть завершен через 18 месяцев. Строительство завода по сжижению газа на Кипре займет 2,5 года после того, как будут найдены инвесторы.



На сегодняшний день у южного побережья Кипра обнаружено пять крупных месторождений газа. В Израиле 11 таких месторождений – самое крупное, Левиафан, содержит 623 миллиарда кубометров газа.



Папанастасиу сказал, что он планирует встретиться с энергетическими компаниями, имеющими лицензию на разведку нефти и газа в экономической зоне Кипра, включая французскую Total, итальянскую Eni, ExxonMobil и Chevron, чтобы обсудить способы сотрудничества в проектах, которые ускорят открытие газовых месторождений. на рынок.



Министр сообщил, что Израиль согласился с предложением правительства Кипра по трубопроводу и заводу по сжижению газа, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу обнародовал в воскресенье. Он пояснил, что этот проект был урезанной версией идеи трубопровода EastMed. Вместо прямого трубопроводного соединения с Европой переработанный газ с Кипра мог бы поступать на международные рынки морским транспортом.



“Когда у вас есть сжиженный природный газ, он может идти в любом направлении. Сейчас он больше нужен Европе, но рынки можно найти и в Азии”, – сказал Папанастасиу.



По словам министра, кипрским и израильским властям потребуется еще несколько месяцев, чтобы договориться о отдельном соглашении о том, сколько газа с кипрского газового месторождения “Афродита” попадает в соседние израильские воды.