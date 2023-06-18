



Израиль и Кипр объединят электросети

Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Исраэль Кац встретился со своим кипрским коллегой, министром энергетики, торговли и промышленности Джорджем Папанастасиу, в четверг, 15 июня. Ожидается, что чиновники намерены подписать меморандум о взаимопонимании по строительству подводного кабеля, соединяющего израильскую и кипрскую энергосистемы, в целях взаимного резервного энергоснабжения. Меморандум о взаимопонимании должен быть подписан на конференции ООН по изменению климата 2023 года, COP28, которая пройдет в ноябре-декабре в Дубае.



Израиль и Кипр хотят вовлечь Грецию в план на более позднем этапе. Две страны также планируют строительство газопровода.



Еще одним важным вопросом, который обсуждали министры, был статус газового резервуара “Афродита”. Они стремятся достичь соглашения, которое положит конец двенадцатилетнему спору о водохранилище. С этой целью участвовали коммерческие стороны – Chevron, Shell и NewMed Energy с кипрской стороны, представляющие 90% резервуара, и Israel Opportunity, Nammax Oil and Gas, Eden Energy Discoveries и Petroleum Services Holdings (PSH) с израильской стороны.



Израильская сторона проведет между ними переговоры с целью достижения договоренности до конца сентября. Такое соглашение позволит подписать договор между странами до конца года.



Израиль и Кипр также заинтересованы в строительстве плавучей установки по производству сжиженного природного газа, которая сделает экспорт газа более эффективным сразу из Израиля и из Кипра в будущем, когда он начнет добывать природный газ.



Запасы газа на месторождении “Афродита”, открытом в 2011 году, составляют 129 миллиардов кубических метров. Резервуар находится в Блоке 12, на юго-западе экономических вод Кипра. Он примыкает к экономическим водам Израиля, и 10% водохранилища находится в этих водах и известно как месторождение "Ишай".



Статус водохранилища омрачает израильско-кипрские отношения. Время от времени киприоты предпринимали взвешенные односторонние шаги, пытаясь продвинуть соглашение. Шесть недель назад партнеры Aphrodite, Chevron (35%), Shell (35%) и NewMed (30%), объявили о начале бурения оценочной скважины A3 в кипрских водах. Ожидается, что бурение скважины, предназначенное для проверки возможности добычи и ее объема, будет продолжаться в течение двух месяцев. Это представляет собой продвинутый шаг к реальному производству.



Две недели назад NewMed объявила, что партнеры представили правительству Кипра пересмотренный план разработки резервуара, в соответствии с которым подводный трубопровод соединит его с существующими производственными мощностями в Египте, что удешевит добычу и сократит сроки разработки, и при этом никакого соглашения с Израилем пока достигнуто не было.

