



Израиль и Индия укрепляют торговые отношения

Министр экономики Нир Баркат встретился с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гойялом.



Их встреча состоялась в рамках официального визита израильского министра в Индию.



В ходе переговоров стороны договорились развивать сотрудничество, которое облегчило бы выход израильских компаний в индийскую экономику.



Баркат отправился в Индию в большой делегацией с четырехдневным официальным визитом, чтобы укрепить двусторонние связи в сферах автомобильных и финансовых технологий.



Ожидается, что в мае Индию посетит еще одна израильская делегация, которую возглавит министр иностранных дел Эли Коэн.

