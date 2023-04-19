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Израиль и Индия укрепляют торговые отношения
19.04.2023 17:54 Алина Груднева

Израиль и Индия укрепляют торговые отношения

Министр экономики Нир Баркат встретился с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гойялом.

Их встреча состоялась в рамках официального визита израильского министра в Индию.

В ходе переговоров стороны договорились развивать сотрудничество, которое облегчило бы выход израильских компаний в индийскую экономику.

Баркат отправился в Индию в большой делегацией с четырехдневным официальным визитом, чтобы укрепить двусторонние связи в сферах автомобильных и финансовых технологий.

Ожидается, что в мае Индию посетит еще одна израильская делегация, которую возглавит министр иностранных дел Эли Коэн.
 

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