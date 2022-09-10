



Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, которое включает взаимное снижение тарифов с целью расширения двустороннего сотрудничества в этой сфере.



Данный договор позволит снизить потребительские цен в Израиле. Зона свободной торговли с Гватемалой предусматривает сокращение вплоть до полной отмены таможенных пошлин на целый ряд промышленных товаров и продуктов питания. среди них: мясо, орехи, капуста, морковь и подсолнечное масло. Также отменят таможенные пошлины на бананы, различные специи и ягоды.