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Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
10.09.2022 10:39 Евгения Маркова

Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, которое включает взаимное снижение тарифов с целью расширения двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Данный договор позволит снизить потребительские цен в Израиле. Зона свободной торговли с Гватемалой предусматривает сокращение вплоть до полной отмены таможенных пошлин на целый ряд промышленных товаров и продуктов питания. среди них: мясо, орехи, капуста, морковь и подсолнечное масло. Также отменят таможенные пошлины на бананы, различные специи и ягоды.

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