



Израиль и энергетические компании согласовали доходную долю от разработки газа

В понедельник Израиль и две европейские энергетические компании подписали договор о том, как рассчитывается доля Иерусалима в доходах от месторождения природного газа Кана-Сидон. Документ дополняет соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном , заключенное в прошлом месяце.



Подписанное соглашение позволит Ливану через своих лицензиатов, французской Total Energies и итальянской ENI энергетическим компаниям, вести разработки в водохранилище Кана и добывать природный газ.



Израиль уступил все права на спорную зону, но, поскольку часть Каны все еще находится в его экономической зоне, он получит около 17% стоимости месторождения после проведения Total Energies тщательного исследования объема газа в резервуаре.



Соглашение “гарантирует экономические права Израиля в потенциальном резервуаре между двумя странами”, – утверждает генеральный директор министерства энергетики Лиор Шилат.



По мнению министра, “принципиальное соглашение, которое мы подписали, и подробное соглашение, которое будет подписано позже, позволит вести трансграничное развитие между Израилем и вражеским государством, что является уникальным событием на международном энергетическом рынке”.