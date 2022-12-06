Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле
Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле чуть более чем через два года после того, как страны подписали соглашение о нормализации отношений.
Об этом сообщает "Гаарец".
Отмечается, что текущие переговоры по новому соглашению находятся на завершающей стадии, и ожидается, что в ближайшие недели состоится еще один раунд переговоров.
Новость об ожидаемом соглашении, которое, по прогнозам, увеличит двустороннюю торговлю до уровня сотен миллионов долларов в год, последовала за визитом президента Израиля в Бахрейн на этой неделе.