



Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле

Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле чуть более чем через два года после того, как страны подписали соглашение о нормализации отношений.



Об этом сообщает "Гаарец".



Отмечается, что текущие переговоры по новому соглашению находятся на завершающей стадии, и ожидается, что в ближайшие недели состоится еще один раунд переговоров.



Новость об ожидаемом соглашении, которое, по прогнозам, увеличит двустороннюю торговлю до уровня сотен миллионов долларов в год, последовала за визитом президента Израиля в Бахрейн на этой неделе.