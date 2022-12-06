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Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле
06.12.2022 16:24 Ольга Белозерова

Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле

Израиль и Бахрейн близки к заключению соглашения о свободной торговле чуть более чем через два года после того, как страны подписали соглашение о нормализации отношений.

Об этом сообщает "Гаарец".

Отмечается, что текущие переговоры по новому соглашению находятся на завершающей стадии, и ожидается, что в ближайшие недели состоится еще один раунд переговоров.

Новость об ожидаемом соглашении, которое, по прогнозам, увеличит двустороннюю торговлю до уровня сотен миллионов долларов в год, последовала за визитом президента Израиля в Бахрейн на этой неделе. 

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