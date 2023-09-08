



Израиль хочет построить трубопроводы с водородом в Персидский залив и Европу

У израильских властей есть план на будущее альтернативных видов топлива: построить километровые трубопроводы для транспортировки зеленой энергии, особенно на основе водорода, в страны Персидского залива и Европы. Об этом заявил министр энергетики Исраэль Кац во время 10-й конференции по инфраструктуре и промышленности в Израиле, которая прошел в Тель-Авиве.



“Мы ведем продвинутые переговоры по этому вопросу с интересующимися странами региона”, – сказал Кац, по словам которого, “будущее за водородом, максимально зеленым водородом”.



Кац отметил, что “трубопровод обладает потенциалом изменить ландшафт энергетики”, в том числе в "экономическом и геополитическом" плане.



В ходе съезда топ-менеджеры израильской инфраструктуры, транспорта, энергетики, технологий, недвижимости и промышленности представили свою работу высокопоставленным чиновникам, включая министров.