Израиль договорился с КНР о найме рабочих для строительства
Управление народонаселения и миграции заключило с Китаем соглашение о привлечении трех тысяч дополнительных китайских рабочих для строительства в Израиле.
Процесс отбора начнется в ближайшие два месяца.
На сегодняшний день в Израиле работают около 28 тысяч строителей. Дополнительные три тысяч человек станут большим стимулом для строительной отрасли страны.
"Мы прилагаем большие усилия для продвижения и развития этой отрасли", - сказал гендиректор управления народонаселения Эяль Сисо.