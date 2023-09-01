



Израиль договорился с КНР о найме рабочих для строительства

Управление народонаселения и миграции заключило с Китаем соглашение о привлечении трех тысяч дополнительных китайских рабочих для строительства в Израиле.



Процесс отбора начнется в ближайшие два месяца.



На сегодняшний день в Израиле работают около 28 тысяч строителей. Дополнительные три тысяч человек станут большим стимулом для строительной отрасли страны.



"Мы прилагаем большие усилия для продвижения и развития этой отрасли", - сказал гендиректор управления народонаселения Эяль Сисо.