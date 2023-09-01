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Израиль договорился с КНР о найме рабочих для строительства
01.09.2023 15:12 Алина Груднева

Израиль договорился с КНР о найме рабочих для строительства

Управление народонаселения и миграции заключило с Китаем соглашение о привлечении трех тысяч дополнительных китайских рабочих для строительства в Израиле.

Процесс отбора начнется в ближайшие два месяца.

На сегодняшний день в Израиле работают около 28 тысяч строителей. Дополнительные три тысяч человек станут большим стимулом для строительной отрасли страны.

"Мы прилагаем большие усилия для продвижения и развития этой отрасли", - сказал гендиректор управления народонаселения Эяль Сисо.

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